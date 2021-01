Le positività di Rade Krunic e Ante Rebic, entrambi titolari del Milan di Stefano Pioli, cambiano, e non di poco, le carte in tavola per il tecnico rossonero che ora è costretto a soluzioni d’emergenza per il match di stasera contro la Juventus di Andrea Pirlo

Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi al Coronavirus. Una notizia devastante per Stefano Pioli che, con una rosa già in emergenza, dovrà correre ai ripari in vista della sfida di stasera contro la Juventus di Andrea Pirlo.

L’ex tecnico della Fiorentina potrebbe scegliere di arretrare Calhanoglu in mediana, magari inserendo fra i trequartisti Brahim Diaz. Attenzione anche alla possibilità di vedere Calabria nel ruolo di mediano. Il terzino destro ha già agito in quella posizione sotto la guida di Gennaro Gattuso.

L’ultima ipotesi vedrebbe Kalulu, difensore tuttofare rossonero, avanzato sulla linea di centrocampo. Al posto di Rebic, Pioli potrebbe continuare a puntare su Leao centravanti, con Diaz e Castillejo titolari. Salgono inoltre le quotazioni di Hauge, il cui ruolo andrebbe a coprire perfettamente l’assenza del croato ex Eintracht.