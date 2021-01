Milan-Juventus ad ora resta legata all’esito dei tamponi dei giocatori bianconeri: le ultime sul big match della 16esima giornata di Serie A

In Serie A si continua a monitorare minuto per minuto la situazione Milan-Juventus. Il big match della 16esima giornata è in programma stasera, sarà fondamentale per entrambe le squadre in ottica scudetto. Per la squadra di Pirlo, per certi versi, suona già come un’ultima spiaggia visto che in caso di sconfitta il divario con i rossoneri si allargherebbe a 13 punti, pur con una partita in meno. E i bianconeri dovranno affrontare la sfida senza diverse pedine importanti come Morata infortunato, oltre ai due esterni Alex Sandro e Juan Cuadrado. Entrambi sono risultati positivi al Covid in queste ore, da qui si è acceso forte l’allarme di un focolaio juventino che metterebbe a rischio lo svolgimento del match.

Milan-Juventus. esito dei tamponi bianconeri in mattinata: la situazione

Entro stamattina è atteso l’esito dei tamponi dei giocatori bianconeri, che quindi saranno fondamentali e decisivi: se ci saranno diversi altri casi rispetto ad Alex Sandro e Cuadrado allora la Asl di Torino – chiamata in causa anche ieri sui social in memoria di Juventus-Napoli – potrebbe decidere di impedire alla squadra di Pirlo di partire in direzione Milano, dove è appunto in programma stasera il fischio d’inizio. Ai microfoni di Calciomercato.it, invece, è intervenuto il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino, Roberto Testi: “Al momento, siamo lontani anni luce da un problema di sanità pubblica”. In precedenza erano arrivate anche le parole dell’Assessore all’emergenza Covid del Piemonte, che aveva placato gli animi sul possibile stop alla Juventus. In ogni caso tutto resta vincolato all’esito dei tamponi che dovrebbe arrivare in mattinata.