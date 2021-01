Il Sassuolo di De Zerbi, dopo i 5 gol presi contro l’Atalanta, ospita il Genoa per la sedicesima giornata del campionato di Serie A

Dopo il sonoro 5-1 esterno contro l’Atalanta, il Sassuolo torna in campo e ospita il Genoa, partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi di Roberto De Zerbi cercano la vittoria per non perdere il treno che porta direttamente in Europa. Di contro, i rossoblu, rigenerati dalla cura Davide Ballardini, arrivano all’appuntamento dopo l’importante pareggio interno contro la Lazio del turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-GENOA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomudorov, Destro. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: