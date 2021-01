Cagliari-Benevento apre il programma della sedicesima giornata di Serie A, Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Non c’è più spazio per passi falsi in casa Cagliari dopo la batosta subita per mano del Napoli. La squadra allenata da Di Francesco non vince in campionato dal 7 novembre, raccogliendo solamente quattro punti nelle successive otto gare. Un bottino magro che i sardi proveranno di migliorare contro il Benevento nell’anticipo della Befana. Con quattro punti di vantaggio sugli avversari odierni, i giallorossi di Inzaghi tenteranno di mantenere almeno invariato il divario dai rossoblu.

Formazioni UFFICIALI Cagliari-Benevento

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Marin; Caligara, Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. All.: Di Francesco

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Sau; Lapadula. All.: F. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Milan 37 punti; Inter 36; Roma 30; Napoli* 28; Juventus* 27; Sassuolo 26; Atalanta 25*; Verona 23; Lazio 22; Benevento 18; Sampdoria 17; Bologna 16; Udinese* 15; Fiorentina 15; Cagliari 14; Parma 12; Torino, Spezia e Genoa 11; Crotone 9

*una partita in meno