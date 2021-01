Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bologna-Udinese (ore 15), gara valida per la sedicesima giornata di Serie A

Reduce da quattro pareggi consecutivi e da appena quattro punti conquistati nelle ultime sei gare, il Bologna ospita l’Udinese al Dall’Ara. La squadra friulana ha pagato a caro prezzo la sconfitta contro la Juve, che ha portato in dote a Gotti anche la rottura dei legamenti di Pussetto. Non il miglior viatico per cercare di tornare alla vittoria dopo un’astinenza di quattro partite. Mihajlovic, dal canto suo, oltre ai lungo degenti, dovrà fare a meno anche dello squalificato Dominguez. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna. All.: Gotti

