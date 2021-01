Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Parma, gara della sedicesima giornata di Serie A

Da una parte una squadra ritrovata che è tornata a divertire e a segnare tanti gol, dall’altra una che è la copia sbiadita di quella ammirata lo scorso anno e rischia seriamente di cadere in zona retrocessione. Atalanta-Parma ha quasi il sapore di ultima spiaggia per Fabio Liverani, confermato dopo la batosta interna contro il Torino, ma fortemente in bilico dopo le tre sconfitte consecutive e l’astinenza da tre punti che dura ormai da fine novembre. Gasperini non ha però intenzione di concedere sconti e vuole compiere un ulteriore passo verso i primi quattro posti della classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Muriel, D. Zapata. All.: Gasperini

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, B. Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Brunetta; Cornelius. All.: Liverani

CLASSIFICA SERIE A: