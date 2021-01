Arrivano le parole di Paulo Fonseca dopo la vittoria della sua Roma in casa del Crotone per 1-3: decisivo Mayoral

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria contro il Crotone per 1-3: “Dzeko e Mayoral insieme? Iniziamo a vedere, penso che stiamo giocando bene in questo modo, non ho necessità di cambiare, ma in futuro possiamo valutare”.

Prosegue poi Fonseca: “Per noi è importante vincere e conquistare i tre punti. Tutte le partite, non importa quale sia l’avversario, ovviamente l’Inter è una bellissima squadra, sarà una partita diversa. Anche contro le altre squadre abbiamo giocato sempre con l’intenzione di vincere”. Su Mkhitaryan e il mercato: “Sa cercare spazio come pochi, è molto intelligente. Calciomercato? Non posso fare nomi (ride, ndr)”. L’allenatore portoghese si è poi soffermato sull’episodio di Morgan De Sanctis, vittima di un incidente: “E’ stato un momento triste, auguriamo a Morgan che ritorni presto”..