Coronavirus, via libera dell’Ema al Vaccino di Modena

Decisione tanto attesa per la giornata odierna. L’Agenzia europea del Farmaco ha approvato il vaccino Moderna

L'Italia sta proseguendo nella campagna di vaccinazione contro la pandemia che ha colpito il pianeta nell'ultimo anno. La lotta al Coronavirus non conosce soste ed arrivano nuove notizie interessanti in tal senso. L'agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino anti-Covid di Moderna.

La decisione era attesa nella giornata odierna in seguito al rinvio dei giorni scorsi: si tratta inoltre del secondo vaccino approvato dall’organismo dopo che il 21 dicembre scorso era arrivata l’approvazione per quello di Pfizer-BioNtech. Domani sarà poi la volta del Cts dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che si riunirà per esaminare il dossier e per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo.