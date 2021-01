L’allenatore della Sampdoria Ranieri ha parlato dell’esclusione di Fabio Quagliarella nella partita contro l’Inter

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria contro l’Inter per 2-1. I blucerchiati hanno trionfato grazie ai gol di Candreva e Keita. Non è invece entrato in campo Quagliarella.

Proprio sull’attaccante napoletano si è soffermato Ranieri: “Lo stavo facendo entrare, ma Keita mi ha detto che ce la faceva. All’ultimo ho deciso di fare entrare La Gumina per altre caratteristiche. Mi serviva un giocatore in grado di rincorrere i nerazzurri, in quel momento erano saltati tutti gli schemi”. Quagliarella è finito nel mirino della Juventus per rinforzare l’attacco di Andrea Pirlo.