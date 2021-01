Nuova sconfitta per il Parma di Fabio Liverani che ora rischia seriamente il posto sulla panchina dei ducali: la situazione

Appena due vittorie in questa stagione di Serie A per il Parma di Fabio Liverani che naviga nelle acque più mosse della classifica. La compagine ducale è infatti finita al tappeto anche oggi nettamente sul campo dell’Atalanta arrivando così a quota 4 sconfitte consecutive che producono la diciassettesima posizione in classifica ed un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, al netto della gara dello Spezia che scenderà in campo alle 18.

Destino dunque che appare sempre più segnato per Liverani che potrebbe davvero essere alla conclusione della sua avventura in gialloblù. Al suo posto difficile un ritorno di D’Aversa, che resta dubbioso, mentre il nome più in voga al momento potrebbe essere quello di Paulo Sousa dopo la sua ultima esperienza italiana alla Fiorentina. Non ci sono stati contatti diretti tra le parti per ora ma è da tenere in forte considerazione.