Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Arkadiusz Milik e Zaccagni

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Napoli-Spezia. Il ds si è soffermato sul calciomercato, in particolare sul profilo di Zaccagni: “Ci sono tante situazioni interessanti. In questo momento, però, abbiamo in mente solo di fare una o due uscite e basta”.

Prosegue poi il ds: “La rosa ci soddisfa, non faremo niente in quest’inverno”. Giuntoli ha poi parlato di Milik: “Non si sa se andrà via a gennaio. C’è ancora tempo, è una situazione aperta”.