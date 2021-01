Il Milan è alla ricerca di un centrocampista e Sessegnon rivela: “Mi piace un sacco la Serie A ed i rossoneri sono un top club”

Nonostante la sconfitta subita contro la Juventus, i rossoneri non si perdono d’animo e continuano a guardare al futuro con ottimismo e fiducia. I dirigenti del Milan, infatti, sono già impegnati per trovare dei rinforzi importanti sul mercato. Il club meneghino, in particolare, vorrebbe riuscire a regalare a Stefano Pioli un colpo in difesa. Inoltre, Maldini e Massara sono alla ricerca di opportunità anche a centrocampo: uno dei possibili acquisti strizza l’occhio al Milan.

Calciomercato Milan, Sessegnon non si nasconde: “Mi piace come club”

Intervistato da ‘PianetaMilan.it’, Ryan Sessegnon ha rivelato: “La Serie A mi piace un sacco e lì c’è il Milan, che è un top club mi è sempre piaciuto. Per ora, comunque, sono concentrato solamente sulla mia squadra”. Il Classe 2000 pagato 27 milioni di euro dal Tottenham nel 2019 non è riuscito a trovare spazio nelle gerarchie di Mourinho, e attualmente si trova in prestito all’Hoffenheim. La candidatura del centrocampista inglese, quindi, potrebbe tornare utile ai rossoneri per il mercato estivo. Maldini e Massara, adesso, sanno di poter trovare la piena disponibilità da parte di Sessegnon.