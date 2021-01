Calciomercato Juventus, tensione tra Sergio Ramos e il Real Madrid

Calciomercato Juventus, i bianconeri osservano la situazione Sergio Ramos: distanza tra il Real Madrid e il suo capitano

Il sogno Sergio Ramos per la Juventus resta vivo. I bianconeri sperano di potersi accaparrare, al termine della stagione, il carismatico ed esperto difensore andaluso. Tiene banco il discorso del suo rinnovo con il Real Madrid, il contratto è in scadenza a giugno ma per il momento non si registrano passi avanti nel rapporto tra i ‘Blancos’ e il proprio capitano, anzi.

Calciomercato Juventus, rinnovo Sergio Ramos: stallo con il Real Madrid

‘Cadena Cope’ riferisce di una situazione di grande tensione. Se Ramos, da un lato, non avrebbe al momento ricevuto alcuna offerta da parte del Psg e la sua intenzione sarebbe quella di proseguire nella sua attuale squadra, al tempo stesso non avrebbe ancora ricevuto una proposta formale da parte del Real per il rinnovo di contratto. Un quadro confermato dalla prima pagina in edicola stamattina di ‘Marca’, che scende più nel dettaglio. In particolare, il difensore non accetterebbe un allungamento del contatto di un solo anno e l’imposizione di un abbassamento dell’ingaggio. Juve pienamente in corsa, ma la concorrenza è agguerrita: stando alle informazioni di ‘Cope’, oltre al Psg ci pensano anche Liverpool e Manchester City.