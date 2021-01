Juventus a caccia di un colpo in attacco: tra i papabili c’è Fabio Quagliarella, che è rimasto in panchina nella sfida tra Sampdoria ed Inter

Caccia all’occasione in attacco. La Juventus è al lavoro per acquistare un nuovo attaccante. Nel mirino ci sono diversi nomi, da Fernando Llorente a Fabio Quagliarella. Per entrambi sarebbe un ritorno. E proprio da Genova, nella sfida tra Sampdoria ed Inter, è arrivato un segnale. Quagliarella è rimasto infatti in panchina per tutti i 90 minuti.

Scelta tecnica o mossa di mercato? A sentire il mister blucerchiato Claudio Ranieri, sembra più probabile la prima opzione. L’attaccante campano sarebbe dovuto entrare come primo cambio, ma Ranieri ha preferito tenere in campo Keita. All’ultimo invece ha preferito schierare La Gumina. “Mi serviva un giocatore in grado di rincorrere l’avversario e di dar fastidio ai giocatori dell’Inter” ha dichiarato il tecnico.