Si complica il ritorno in bianconero di Fabio Quagliarella: ecco tutti gli ostacoli per la Juve

La ricerca di un nuovo attaccante da parte della Juventus torna in stand-by. Si raffredda, infatti, anche la pista Quagliarella: come riferito da ‘Sky Sport’, il capitano della Sampdoria chiede un accordo di un anno e mezzo, mentre il club bianconero è disposto ad offrire un contratto di sei mesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Come anticipato da Calciomercato.it, il 37enne sta già discutendo il prolungamento fino al 2022 con il club blucerchiato, e ad oggi la soluzione più probabile è quella di una permanenza a Genova. Inoltre, la Sampdoria chiede 1-2 milioni di euro per liberare il proprio capitano. Il ritorno in bianconero di Quagliarella è sempre più lontano. Vi terremo aggiornati.