Ozil lascia l’Arsenal: il fantasista tedesco è ad un passo dalla firma con il Fenerbahce. L’ex Real Madrid era stato accostato anche alla Juventus

Niente Major League Soccer e DC United. Mesut Ozil ripartirà dal Fenerbahce dopo l’addio all’Arsenal. Il fantasista tedesco – riporta Oltremanica ‘Indykaila News’ – è praticamente ad passo dalla firma con la società di Istanbul. Il classe ’88 in Italia era stato accostato negli ultimi tempi soprattutto alla Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Calciomercato Juventus:”Ozil opzione concreta per Pirlo!”

Juventus, Ozil sbarca in Turchia: accordo col Fenerbahce

Ozil era fuori dai progetti di Arteta e non è mai sceso in campo in questa stagione con la casacca dei ‘Gunners’. L’ex Real Madrid dovrebbe firmare un accordo da tre anni e mezzo, fino al giugno 2024, con il Fenerbahce. Ozil, che è in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Arsenal, lascerebbe così i londinesi dopo otto stagioni.