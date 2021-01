Calciomercato Juventus, si allontana Ozil: che offerta per il tedesco

Calciomercato Juventus, la suggestione Ozil più lontana: il tedesco, fuori rosa all’Arsenal, ha ricevuto una offerta top

La Juventus monitora con attenzione le opportunità di mercato che dovessero presentarsi nel mese di gennaio. Bianconeri a caccia di rinforzi in attacco e magari anche alle spalle delle punte, dove serve maggiore qualità a Pirlo. Non è certo il momento di spese folli, per cui bisognerà intervenire con oculatezza. Paratici è alla ricerca di occasioni. Una di queste, come anticipato nella nostra CMIT TV, potrebbe riguardare Ozil, in rotta con l’Arsenal e una ipotesi concreta per la Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, da Isco a Depay: è sfida anche sul mercato!

Calciomercato Juventus, Ozil verso la MLS

Arrivano tuttavia notizie che allontanano il tedesco dai bianconeri. Secondo ‘Football London’, infatti, il 32enne, che in questa prima parte di stagione è stato messo fuori rosa da Arteta e si sta allenando a parte, ha ricevuto una offerta molto intrigante dalla MLS statunitense. Precisamente, dal DC United. Le cifre non sono state rese note, ma il contratto prevedrebbe a vantaggio di Ozil la creazione di una propria linea di merchandising, l’apertura di uno stand della catena di caffetterie in suo possesso all’interno dello stadio e, di fatto, il ruolo di ambasciatore-volto della squadra negli Stati Uniti e nel mondo.