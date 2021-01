La Juventus continua a sondare il terreno per un attaccante: nuova proposta per un calciatore in scadenza di contratto

Caccia aperta: la Juventus cerca un attaccante per la rosa di Pirlo. Tanti i nomi al vaglio di Fabio Paratici, come quello di Fabio Quagliarella che però chiede un contratto con almeno l’opzione fino al 2022. Tra i dossier finiti sulla scrivania del dirigente bianconero c’è anche quello di Moussa Marega, 29 anni, franco-maliano in scadenza di contratto con il Porto. Il calciatore, accostato anche all’Inter come vice Lukaku, non è un profilo che entusiasma più di tanto la Juventus nonostante la possibilità di poter sfruttare il contratto in scadenza nel 2021. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In realtà il Porto non ha alcuna intenzione di privarsi di Marega a stagione in corso. La dirigenza lusitana ha comunicato agli agenti dell’attaccante, così come per Otavio, che è pronta anche a perdere i due calciatori a zero a fine stagione pur di non lasciarli partire a gennaio.