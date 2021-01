La Juventus è alla ricerca di un nuovo giovane in sede di mercato: si valuta il profilo di Kjaergaard del Salisburgo

La Juventus è sempre molto attenta sul calciomercato, alla ricerca di nuovi giovani in grado di garantire futuro al club. La lista del direttore sportivo Paratici e dei suoi collaboratori, però, ha individuato un nome in particolare: si tratta di Maurits Kjaergaard, di proprietà del Salisburgo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Eriksen a Bernardeschi | Il punto sugli esuberi delle big

Juventus, occhi su Kjaergaard del Salisburgo

Secondo quanto riferito da ‘MondoPrimavera.com’, la Juventus sta visionando attentamente Kjaergaard, centrocampista classe 2003. Già nel giro della nazionale danese under 17, ha disputato anche alcune partite con l’under 19. il Salisburgo ha deciso di mandarlo in prestito al Liefering, squadra che milita nella Serie B austriaca. L’idea delle ‘lattine’, però, è quella di riportarlo alla base per sostituire Domink Szoboszlai, approdato al Lipsia in questa sessione di mercato invernale. Tuttavia, Kjaergaard ha caratteristiche più da regista ed è seguito anche da altri top club, oltre che dalla Juve.