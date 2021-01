Luka Modric resta uno dei profili più interessanti attualmente in scadenza: dalla Spagna rilanciano una possibile mega offerta dell’Inter

L’Inter cade in casa della Sampdoria e fallisce il sorpasso al Milan, impegnato stasera contro la Juventus. Un ko che fa male, ma che potrebbe spingere la società ad agire ulteriormente sul calciomercato. Nel mirino c’è una punta, ma anche in vista della prossima stagione Beppe Marotta sta vagliando le possibili occasioni. Anche a parametro zero, con campioni affermati che porterebbero esperienza e mentalità vincente.

Come Luka Modric, vecchio pallino dei nerazzurri e in scadenza di contratto con il Real Madrid. L’ex Pallone d’Oro, anche a 35 anni, sarebbe un colpo di grande prestigio per il centrocampo di Antonio Conte. In Spagna, però, si parla di una firma vicina sul rinnovo con il Real Madrid per un’altra stagione. Ma tutto potrebbe essere cancellato se dovesse arrivare una maxi-offerta: secondo ‘Okdiario’, sul tavolo di Modric ci sarebbe un’offerta proprio dell’Inter.

Nella maxi-proposta un contratto fino al 2023 con un ingaggio da 33 milioni complessivi, 11 a stagione. Una tentazione per il croato, insieme a quelle arrivate da Qatar e Stati Uniti che offrirebbero però un contratto fino al 2024. Vista la situazione economica attuale dell’Inter e non solo, però, con un possibile ridimensionamento all’orizzonte, sembra uno scenario assai difficile. Complicato pensare che i nerazzurri possano investire, pur senza il pagamento del cartellino, una cifra simile per un ingaggio.