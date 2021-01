Calciomercato, l'Inter richiama Esposito: c'è l'Empoli nel futuro

L’Inter non è contenta dello scarso utilizzo da parte della Spal di Sebastiano Esposito: pronta una nuova avventura in Serie B

Solo 470 minuti giocati, spesso da subentrato, in dieci presenze con la maglia della Spal, in Serie B. È questo lo scarno ruolino di marcia di Sebastiano Esposito, 18enne attaccante di belle speranze. L'Inter, club proprietario del cartellino, non è felice del poco utilizzo ed è pronto a richiamarlo alla base. Per lui, è pronta una nuova squadra: