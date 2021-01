Calciomercato Inter, confermata anticipazione CM.IT su Depay

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri su Depay: arrivano conferme alle notizie già anticipate da Calciomercato.it

Uno dei nomi destinati a infiammare il calciomercato è quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese è in scadenza di contratto con il Lione e non rinnoverà. Un profilo che fa gola a molti, da tempo c’è il Barcellona su di lui ma anche le italiane non stanno a guardare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, da Isco a Depay: è sfida anche sul mercato!

Dell’interessamento di lunga data di Juventus e Milan si era a conoscenza. Ieri, Calciomercato.it ha svelato le mosse dell’Inter per arrivare a Depay. Notizie che trovano conferma anche in Francia, dove ‘France Football’ ribadisce che anche i nerazzurri si sono uniti alla corsa e proveranno a giocare d’anticipo sulla concorrenza, per acquistare il calciatore in vista dell’estate o magari già a gennaio.