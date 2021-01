Quagliarella è stato convocato da Ranieri per la sfida tra Sampdoria e Inter: in stand by la cessione alla Juventus

Fabio Quagliarella ci sarà contro l’Inter. L’attaccante è al centro delle voci di calciomercato che lo vorrebbero pronto al ritorno a Torino, sponda bianconera, come vice-Morata. Nelle ultime 24 ore si sono fatte insistenti, infatti, le voci riguardanti la trattativa, con lo stesso Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, che ha definito l’interessamento come un premio per un giocatore di 38 anni.

Quagliarella, però, è stato convocato per la delicata sfida contro l’Inter di domani sera e scenderà in campo con la Sampdoria: difficilmente sarà la sua ultima gara in maglia blucerchiata, dato poi l’impegno dell’11 gennaio nel derby contro lo Spezia, ma è indubbio che nel caso in cui la trattativa dovesse andare avanti la non convocazione dell’attaccante napoletano sarebbe un passaggio naturale verso il trasferimento alla Juventus.