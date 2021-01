Il dirigente della Roma Tiago Pinto si è sottoposto al tampone ed è risultato positivo al coronavirus: negativo invece Fonseca

Domani la Roma sarà impegnata contro il Crotone, ma dovrà fare a meno del direttore sportivo Tiago Pinto, secondo l’ANSA di nuovo positivo al Covid-19. Il portoghese era partita dal suo Paese risultando negativo, una volta arrivato a Trigoria si è sottoposto al test rapido e al tampone molecolare. Il primo è risultato negativo, mentre il secondo positivo. Dunque, Pinto non seguirà la squadra di Fonseca in Calabria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, la Asl di Torino pronta a bloccare la trasferta

Proprio Fonseca, a stretto contatto con Tiago Pinto, è stato sottoposto a un ulteriore tampone. Risultato negativo, domani il tecnico raggiungerà i suoi calciatori. La squadra verrà sottoposta inoltre a un altro test Covid per avere l’ok e giocare domani alle 15:00.