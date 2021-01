Paulo Fonseca non è partito per Crotone insieme alla squadra, per problemi di gastroenterite: in panchina per la Roma ci sarà Nuno Campos

Piccolo giallo in casa Roma, assenza a sorpresa all’aeroporto di Fiumicino: Paulo Fonseca, infatti, non è partito insieme alla squadra in direzione Crotone. Niente di preoccupante però: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il tecnico portoghese è stato colpito da una gastroenterite e per questo ha preferito non prendere parte alla trasferta calabrese. Domani sera, per fronteggiare la compagine di Stroppa, in panchina potrebbe esserci Nuno Campos.

Fonseca oggi aveva tenuto la conferenza stampa senza alcun problema, ma nelle ore successive è stato soggetto a problemi intestinali. Il lusitano, se non riuscirà a riprendersi in tempo, seguirà il match dei giallorossi dalla Capitale.