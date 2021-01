Edin Dzeko potrebbe non essere schierato in campo in Crotone-Roma: problema fisico per l’attaccante bosniaco

Paulo Fonseca potrebbe non avere Edin Dzeko per Crotone-Roma. L’attaccante bosniaco ha accusato, infatti, un risentimento muscolare e potrebbe non essere rischiato nel match di domani sera. Il tecnico dei giallorossi, infatti, è pronto a mandare in campo dal primo minuto Borja Mayoral. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Roma, Fonseca non è partito per Crotone: le ultime

Una scelta precauzionale anche in vista del fitto calendario che attende i capitolini nelle prossime settimane a partire dalle importanti gare contro Inter e Lazio in programma rispettivamente il 10 e il 15 gennaio all’Olimpico.