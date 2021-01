Le ultime sulle condizioni di Edin Dzeko in vista della sfida tra Crotone-Roma e dei successivi impegni dei giallorossi contro Inter e Lazio

Nessun allarme Dzeko: il bosniaco in Crotone-Roma osserverà un semplice turno di riposo in vista del duplice importante impegno contro Inter e Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’attaccante giallorosso non ha avvertito nessun risentimento muscolare e contro i calabresi sarà risparmiato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Nessun problema fisico però per lui che sarà regolarmente in campo domenica sera contro l’Inter nella gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A.