Il tecnico Andrea Pirlo parla in conferenza stampa nella giornata di oggi per presentare la sfida di domani sera contro il Milan

Domani sera il turno infrasettimanale di Serie A offre il big match di San Siro tra Milan e Juventus. A presentare i temi della sfida ci pensa Andrea Pirlo in conferenza stampa. Seguila live con la diretta scritta di Calciomercato.it.

POSITIVI – “Hanno fatto gli esami stamattina e stiamo aspettando gli esiti delle analisi. Nel pomeriggio sapremo se ci saranno altre positività. Conosciamo l’importanza della partita di domani, al di là della classifica. Dovremo essere bravi a sbagliare poco e giocare bene tecnicamente, per non dare spazio alle ripartenze del Milan, che è uno dei loro punti di forza”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Biasin: “Dybala penalizzato dal gioco di Pirlo. Jovic, niente Milan”

MILAN-JUVE – “È una partita importante ma non decisiva per il prosieguo del campionato. Conosciamo l’importanza della gara e la giocheremo per fare del nostro meglio. Dybala ha avuto qualche linea di febbre ma sta abbastanza bene e sarà della partita salvo imprevisti. Al Milan ho giocato e vinto trofei per 10 anni e per me è una gara speciale. È la prima volta che li affronto da allenatore. Della società in cui ho giocato è rimasto solo Paolo Maldini. Abbiamo recuperato Arthur e Rabiot. Domani valuteremo chi avremo a disposizione da portare a Milano”.

RONALDO – “Fin dall’inizio abbiamo cercato di sfruttare le sue caratteristiche, di lucidità e incisività negli ultimi 30 metri. E’ decisivo? Certo, come lo è stato ovunque, ma è normale, quando hai un campione così in squadra”.

Sul mercato: “Pensiamo alla partita di domani che è più importante, se ci saranno opportunità le valuteremo”.

CUADRADO – “A destra abbiamo lui e Danilo mentre a sinistra Alex Sandro e Frabotta. Valuteremo le condizioni e domani decideremo”.

Pirlo ha quindi continuato: “La classifica rispecchia sempre i valori del campionato. Noi giochiamo gara dopo gara per risalire la classifica, guardando solo a noi stessi. Valuteremo ad aprile a che punto saremo. Morata? Sta recuperando e facendo fisioterapia: faremo il punto con lo staff medico; Chiellini e Demiral stanno abbastanza bene”.