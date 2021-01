Zlatan Ibrahimovic si è allenato anche oggi a parte. Praticamente impossibile una sua convocazione. Ci sarà ancora Leao centravanti contro la Juve

Nessuna scelta avventata, Zlatan Ibrahimovic non ci sarà contro la Juventus. Il video postato ieri sui social, in cui lasciava intendere che mancava poco per il rientro in campo, aveva fatto illudere i tifosi, in un suo clamoroso recupero per la sfida con i bianconeri. La realtà appare essere un’altra: anche stamani lo svedese si è allenato a parte così come Bennacer e Saelemaekers.

Al rientro non manca molto – dovrebbe tornare a disposizione fra 7-10 giorni – ma serve pazientare per non rischiare nuove ricadute. In attacco dunque il Milan si affiderà ancora Rafael Leao, insieme a Calhanoglu e Rebic. Per l’altra maglia, sulla destra, ballottaggio tra Brahim Diaz e Castillejo.