L’Inter è alla ricerca di una punta come vice Lukaku: in queste settimane si è fatto anche il nome di Graziano Pellé, ma Cassano non sarebbe affatto d’accordo

Antonio Cassano torna a parlare e, come spesso ci ha abituato in questi ultimi tempi, non risparmia critiche e parole forti. L’ex talento di Roma, Real Madrid, Inter e Milan dice la sua soprattutto sull’attacco nerazzurro e su alcuni singoli, vale a dire Lukaku e Pellé, oltre che su Dybala. L’attaccante italiano è stato accostato all’Inter come possibile vice del belga low cost, ma ‘Fantantonio’ proprio non sarebbe d’accordo e, ospite di ‘Bobo TV’ – la tv di Christian Vieri su Twitch – non lesina ‘complimenti’.

Inter, Cassano pesante su Pellé: “Una pip..”

“Pellé non lo prendono nemmeno in considerazione. Non scherziamo, è una pi**a. L’Inter vuole un giocatore che per quattro o cinque mesi dia un grande aiuto e gli attaccanti giusti possono essere Giroud o Caicedo. Uno pronto che può dare una mano a vincere lo scudetto. Non Pellé”, ha detto Antonio Cassano. Il talento barese, però, non risparmia elogi – reali – per Romelu Lukaku: “Vieri era di un altro livello rispetto a Lukaku, giocava contro altri difensori. Ma l’Inter senza Lukaku è una squadra, con lui invece rischia di vincere lo scudetto. Con qualunque altro attaccante di Serie A, l’Inter avrebbe quindici punti in meno”. L’ex 10 della Nazionale torna infine anche a parlare di Paulo Dybala, con parole decisamente forti.