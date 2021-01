Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della sedicesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla sedicesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

La Serie A non si ferma ed è pronta a scendere in campo per la sedicesima giornata. Un turno dove gli occhi saranno puntati soprattutto a San Siro, dove si sfideranno Milan e Juventus. Il big match chiuderà la giornata, che avrà inizio alle 12.30 con Cagliari-Benevento. Nel pomeriggio l’Inter fa visita alla Sampdoria e la Roma al Crotone.

Cagliari-Benevento mercoledì ore 12.30

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Marin, Nainggolan; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

⚡Hot: Joao Pedro è in striscia! Puntate su Schiattarella

⛔Not: Tripaldelli non ci convince al 100%

⚽Sorpresa: Zappa potrebbe tornare al bonus!

Atalanta-Parma mercoledì ore 15

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Muriel, D. Zapata.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, B. Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Brunetta; Cornelius.

⚡Hot: Muriel e Pessina sono le certezze della sfida

⛔Not: Karamoh sembra fuori fase

⚽Sorpresa: Palomino tornerà al gol?

Bologna-Udinese mercoledì ore 15

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna.

⚡Hot: De Paul e Soriano, centrocampisti col vizietto del gol!

⛔Not: Samir potrebbe rischiare il cartellino

⚽Sorpresa: occhio a Riccardo Orsolini!

Crotone-Roma mercoledì ore 15

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere, Messias.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

⚡Hot: Pellegrini vuole sfornare assist! Messias è in grande forma

⛔Not: Reca potrebbe andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Karsdorp sta aumentando i giri del motore

Lazio-Fiorentina mercoledì ore 15

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

⚡Hot: Immobile e Vlahovic sono le garanzie. Ok Marusic

⛔Not: Igor non è da bonus

⚽Sorpresa: Primo gol in Italia per Muriqi?

Sampdoria-Inter mercoledì ore 15

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez.

⚡Hot: Lautaro ha il piede caldo! Promossi Barella e Jankto

⛔Not: Meglio non schierare Augello

⚽Sorpresa: l’ex Candreva è pronto a vendicarsi!

Sassuolo-Genoa mercoledì ore 15

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro.

⚡Hot: Djuricic è pronto a farsi perdonare! Berardi-Destro da bonus!

⛔Not: Masiello non ci convince, meglio non schierarlo

⚽Sorpresa: Shomurodov può spiccare il volo!

Torino-Verona mercoledì ore 15

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

⚡Hot: Impossibile togliere Belotti e Zaccagni! Sì a Singo e Faraoni!

⛔Not: Potete lasciar fuori Dawidowicz

⚽Sorpresa: Barak è da tanto che non timbra il cartellino, rilanciatelo!

Napoli-Spezia mercoledì ore 18

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Deiola, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

⚡Hot: Lozano è l’uomo im più di Gattuso! Sì a Zielinski e Nzola!

⛔Not: Terzi può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: Farias sa come si segna al Napoli!

Milan-Juventus mercoledì ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

⚡Hot: Via libera per Theo! Ramsey sta bene! Ronaldo-Leao: sfida portoghese!

⛔Not: Danilo rischia grosso con Theo!

⚽Sorpresa: Chiesa-Rebic possono lasciare il segno!

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio