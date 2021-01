Stefano Pioli prende la parola in conferenza stampa prima del big match di domani sera tra Milan e Juventus

Domani sera Milan e Juventus si scontreranno sul campo nel big match della 16esima giornata di Serie A. Una sfida che dirà molto sulle ambizioni scudetto dei rossoneri, attualmente in testa, ma anche su quelle della squadra di Pirlo. Una sconfitta per i bianconeri, infatti, scivolare a -13 dal Milan, uno svantaggio – anche con una partita da recuperare – decisamente complicato da riempire.

Nella vigilia della partita di ‘San Siro’, arrivano le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli: seguila live con la diretta scritta di Calciomercato.it.

LA GARA – “Sappiamo cosa significa Milan-Juventus. Non può essere una partita normale, ma non è una gara decisiva. Siamo solo alla 15esima giornata. La nostra è una maratona, non puoi fare solo scatti. Al massimo puoi fare un allungo”.

IBRAHIMOVIC E LEAO – “Sta meglio, sta lavorando bene, ma non sarà della partita domani. Mi sono arrabbiato con lui per le immagini che ha messo sui social. Leao ha le sue caratteristiche, non le stesse, ma dobbiamo sfruttarle nel modo giusto. Con ragazzi così giovani bisogna dargli il tempo di crescere e capire”.