Coronavirus, vaccino italiano di Reithera: i dati della fase uno

Arrivano i dati relativi alla sperimentazione in fase uno del vaccino italiano di ReiThera. Speranza: “Primi risultati incoraggianti”

In tutto il mondo prosegue la lotta al Coronavirus con l’impiego dei vaccini iniziato recentemente anche in Italia. Intanto sono stati anche presentati i dati relativi alla fase uno di sperimentazione del vaccino italiano di ReiThera. Il 92,5% delle persone a cui è stato somministrato nella fase 1 ha sviluppato anticorpi dopo una sola dose. I volontari arruolati sono stati 100, in 45 sono stati vaccinati con dosi diverse. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito ha spiegato: “Abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza: il vaccino non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazioni, un risultato migliore rispetto a Moderna e Pfizer che hanno avuto effetti indesiderati. Il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante ed il vaccino è ad una sola dose”. Anche il Ministro Speranza ha evidenziato i primi risultati: “Sono incoraggianti i primi risultati del vaccino sviluppato da ReiThera e sperimentato all’Istituto Spallanzani. Se si confermeranno i dati ottenuti finora avremo nei prossimi mesi un vaccino efficace e sicuro con una sola dose invece che con due dosi. Sarà prodotto interamente nel nostro Paese. E’ importante continuare ad investire sulla ricerca italiana e sulle sue eccellenze scientifiche”.