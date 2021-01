Nuovi provvedimenti del Governo per l’emergenza Coronavirus: weekend del 9-10 gennaio in zona arancione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus. Dal 7 al 15 gennaio sono vietati, in tutt’Italia, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case. In questo stesso periodo, nei Comuni in “zona rossa”, sarà possibile spostarsi una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. A queste persone potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni.

Nel fine settimana del 9-10 gennaio, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione”. Saranno consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Il testo interviene, inoltre, sull’organizzazione dell’attività didattica nelle scuole secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.