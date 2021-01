Calciomercato Spezia, UFFICIALE: colpo Saponara

Lo Spezia si regala Riccardo Saponara. Il fantasista italiano arriva in Liguria dalla Fiorentina. Ecco i dettagli dell’accordo

Si muove il calciomercato in Serie A. Dopo il colpo Nainggolan, annunciato dal Cagliari, e di Mahele all’Atalanta, è la volta di Riccardo Saponara allo Spezia. Il club ligure ha deciso di puntare sul fantasista di proprietà della Fiorentina, che con Iachini prima e Prandelli dopo, ha faticato a trovare spazio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Una pedina in più a disposizione di Italiano per provare a centrare una difficile salvezza. Saponara – come riportano i canali ufficiali dello Spezia – si trasferisce in Liguria in prestito con diritto di riscatto.