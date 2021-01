Zeki Celik è uno dei primi nomi finiti sul taccuino di Tiago Pinto, nuovo direttore generale della Roma

È ufficialmente iniziata l’era Tiago Pinto in casa Roma. Tra gli obiettivi del nuovo direttore generale giallorosso c’è Zeki Celik: come anticipato da ‘asromalive.it’, il terzino classe 1997 di proprietà del Lille piace molto al club capitolino, che come confermato da ‘Sky Sport’ avrebbe già fatto un tentativo per il Nazionale turco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La sua valutazione è di circa 15-20 milioni di euro, cifra piuttosto importante per questa sessione di calciomercato invernale. La Roma, dunque, avrà prima bisogno di concludere qualche cessione. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.