Domani contro l’Atalanta, Liverani si gioca la panchina del Parma. Anche Paulo Sousa tra i papabili per l’eventuale sostituzione

Quella di domani contro la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini, è la classica ultima spiaggia per Fabio Liverani. In caso di risultato negativo, la sua esperienza sulla panchina del Parma, iniziata all’inizio della stagione in corso, potrebbe chiudersi anticipatamente. Per l’eventuale sostituzione, il nome più caldo è quello di Roberto D’Aversa, ancora legato contrattualmente ai ducali. Ma non è il solo. Da qualche giorno si parla anche di un possibile ritorno in Serie A di Paulo Sousa, dopo l’esperienza con la Fiorentina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Parma, Paulo Sousa per il post Liverani: le ultime

Il nome di Paulo Sousa, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, piace, e non poco, ai massimi dirigenti del Parma. Per il momento, però, non ci sono stati contatti diretti tra le parti, ma l’opportunità, in caso di separazione da Liverani, è da tenere in forte considerazione. Col tecnico portoghese pronto a fare ritorno in Italia. Domani, dunque, giornata decisiva in casa Parma.