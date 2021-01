Mattia Zaccagni è un profilo che piace al Napoli. Gli azzurri pensano al talento del Verona in vista della prossima stagione

Mattia Zaccagni è certamente la sorpresa di questa prima parte di stagione in casa Verona. Il fantasista classe 1995, autore ieri un gran gol in rovesciata contro lo Spezia, ha conquistato le attenzioni di Roberto Mancini, che lo ha chiamato in Nazionale, ma anche delle big del nostro campionato. Nelle scorse ore si è parlato di un interessamento da parte del Milan ma sul giocatore c’è soprattutto il Napoli.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Zaccagni è un profilo che piace parecchio agli azzurri ma è un’operazione più per giugno che per l’immediato. Il talento italiano rappresenta certamente un’opportunità, che può essere strappato al Verona per 8-9 milioni di euro visto il contratto in scadenza nel 2022.