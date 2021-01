Se Gigio Donnarumma non dovesse rinnovare – secondo Momblano – ci sarebbe la Juventus in pole per aggiudicarselo

Il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma non è ancora arrivato. Salvo clamorosi colpi di scena, il portiere classe 1999 prolungherà per altre 4 stagioni con il Milan a cifre importanti vicine agli 8 milioni di euro. Come più volte raccontato la priorità dell’estremo difensore campano è il club rossonero, soprattutto adesso che le cose stanno andando più che bene.

Maldini e Raiola sono in continuo contatto per trovare un accordo definitivo che faccia contenti tutti. L’inserimento di una clausola resta ancora un ostacolo da superare ma la sensazione è che si troverà a breve la giusta quadra.

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: Juve in agguato

Nel calciomercato, però, tutto è davvero possibile, soprattutto se di mezzo c’è Mino Raiola. Se il rinnovo non dovesse arrivare ci sarebbe la fila alla porta dell’agente italo-olandese. Tra le squadre da sempre interessate a Donnarumma c’è la Juventus e secondo Momblano sarebbe in pole: “Se Donnarumma non rinnova con il Milan – ammette a Top Calcio 24 – la Juventus è non uno ma due passi avanti a tutti per prenderlo a costo zero”.