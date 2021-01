Calciomercato Milan, colpo Simakan: il difensore allo scoperto!

Mohamed Simakan manda segnali sui social. La trattativa per il passaggio al Milan è vicina alla conclusione

Mohamed Simakan si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. La trattativa, raccontata sui nostri canali in queste settimana, sembra davvero ad un passo dalla conclusione. Il difensore dello Strasburgo è da tempo il primo nome in cima alla lista della spesa di Maldini e Massara che hanno pensato a lui per rafforzare il pacchetto arretrato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel frattempo Simakan sembra mandare messaggi sui social al Diavolo: il classe 2000 ha postato una foto, sulle proprie stories Instagram, in cui sono in bella mostra le sue nuove treccine rossonere, con la scritta loading… Sembra davvero un chiaro segnale che la trattativa per il suo approdo in Italia sia in dirittura d’arrivo. Come raccontato, l’affare tra Milan e Strasburgo potrebbe andare in porto per una cifra di circa 15 milioni di euro