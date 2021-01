Parla Karl Heinze Rummenigge, Direttore Amministrativo del Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni su Douglas Costa e non solo

L’ex attaccante dell’Inter e attuale direttore amministrativo del Bayern Monaco, Karl Heinze Rummenigge, è intervenuto ieri a “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Tanti gli argomenti trattati, quello che più interessa la Juventus è il possibile riscatto di Douglas Costa, tornato in Baviera con la formula del prestito: “Non abbiamo ancora deciso ma siamo molto contenti di lui – affermata – È molto bravo sia in campo che fuori dal campo. Ma non sapremo ancora quello che faremo sul mercato anche perché questa pandemia ha stravolto tutto”.

LOTTA SCUDETTO – “Quest’anno in Serie A la Juve va meno bene ma mancano ancora molte partite e non penso sia tagliata fuori dalla corsa Scudetto. Anche se ovviamente mi auguro vinca l’Inter perché è da un po’ che non vince un trofeo importante”.

Diversi rumors, l’estate scorsa hanno accostato Sandro Tonali, poi trasferitosi al Milan, al Bayern Monaco: “No, non ne abbiamo parlato anche perché penso che i giovani giocatori per i primi anni della carriera debbano restare nel proprio paese – prosegue Rummenigge -Quando vanno all’estero troppo presto molti non riescono ad ambientarsi”.