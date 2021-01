La Juventus a caccia di un attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Pirlo nel calciomercato di gennaio

La richiesta di Andrea Pirlo è chiara: una quarta punta in grado di completare l’attacco bianconero insieme a Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Lo ha ammesso lo stesso tecnico della ‘Vecchia Signora’ dopo il poker rifilato all’Udinese, con l’ultima pista sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza della Continassa che porta a Fabio Quagliarella. La Juve nei giorni scorsi ha effettuato un sondaggio per il capitano della Sampdoria, che non ha ancora rinnovato il contratto con il club blucerchiato.

Juventus, pressing su Giroud: gli scenari in attacco

Per il 38enne attaccante si tratterebbe di un ritorno a Torino, così come per l’ipotesi Llorente dal Napoli. Nella lista di Paratici figurano anche Pavoletti e Pellè, mentre Pirlo ha strizzato l’occhio a Giroud. L’attaccante francese è il profilo che più di tutti stuzzica la Juventus, anche se al momento sembra complicato liberarlo dal Chelsea, con lo stesso campione del mondo che ha aperto alla permanenza a Londra almeno fino a giugno. Stando a ‘Tuttosport’ resterebbe comunque uno spiraglio per Giroud, con il club campione d’Italia che nel weekend avrebbe riattivato i contatti con i ‘Blues’. Al momento non ci sarebbe nulla di concreto, ma la corte della Juve potrebbe tentare il nazionale transalpino e indurlo a cambiare idea in questa finestra invernale del mercato.