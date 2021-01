Calciomercato Juventus, futuro Giroud: novità dall’Inghilterra

Il nome di Olivier Giroud è sulla lista della spesa della Juventus. Ecco la posizione del Chelsea in merito all’attaccante francese

La Juventus è alla ricerca di un attaccante d’esperienza che possa completare il reparto offensivo. Sono davvero parecchi i profili sondati dal club bianconero: si va dall’idea Fernando Llorente, in uscita dal Napoli, alla suggestione Fabio Quagliarella. Entrambi hanno già vestito il bianconero e potrebbero dare una mano importante ad Andrea Pirlo. Non va scartata anche l’ipotesi Leonardo Pavoletti, riserva a Cagliari di Giovanni Simeone, che potrebbe decidere di cambiare aria ma il nome in cima alla lista dei preferiti di Paratici, come più volte detto, è quello di Olivier Giroud.

Calciomercato Juventus, la promessa del Chelsea su Giroud

In merito all’attaccante francese arrivano novità dall’Inghilterra: Sky Sports riporta che il Chelsea avrebbe promesso al bomber che gli verrà concesso molto più spazio se dovesse decidere di rimanere a Londra. Nella testa di Giroud c’è sempre la Nazionale e giocare con continuità è fondamentale. SkySports, però, non esclude un addio anticipato del centravanti: attualmente la priorità è il Chelsea ma se la Juventus dovesse fare sul serio potrebbero essere giorni di riflessioni importanti.