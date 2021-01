Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’agente di Camavinga

L’agente di Camavinga parla del futuro del giovane centrocampista del Rennes, accostato anche alla Juventus

Eduardo Camavinga è uno dei giovani talenti del calcio francese più ambiti a livello europeo. Appena 18 anni ma già una discreta esperienza nel calcio dei grandi, ha calamitato su di sé l’attenzione delle big del Vecchio Continente, Juventus compresa. Il calciatore ha da poco cambiato agente, affidandosi a Jonathan Barnett, procuratore tra gli altri anche di Gareth Bale. Proprio questo sembrava tagliare fuori il Real Madrid dalla caccia al talento del Rennes, visti i rapporti deteriorati tra il gallese e il club blanco. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

In realtà a smentire questo è lo stesso Barnett in alcune dichiarazioni riportate da L’Equipe: “Con il Real Madrid abbiamo un ottimo rapporto”. L’agente ha poi parlato più in generale di Camavinga: “Abbiamo creato un ottimo rapporto: lavoriamo a stretto contatto con il padre e tutta la famiglia di Eduardo. La cosa più importante è agire per fare il meglio per Eduardo”.