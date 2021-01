La Juventus aspetta una risposta da parte di Paulo Dybala in merito alla proposta di rinnovo formulata le settimane scorse

Paulo Dybala ha sfruttato al meglio l’assenza di Alvaro Morata tornando a segnare, contro l’Udinese. Il 2021 dell’argentino è così cominciato nei miglior dei modi, ora la partita di San Siro, contro il Milan, per dimostrare a tutti di essere veramente tornato. Alla Juventus, nel frattempo, si è in attesa di una riposta da parte dell’ex Palermo: i bianconeri non sembrano intenzionati a modificare l’offerta di 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi, presentata qualche settimana fa.

Calciomercato Juventus, Manchester United vigile per Dybala

Dybala, che ne vorrebbe 15, ha sempre dato priorità alla Juventus ma se non dovesse mettere nero su bianco a breve, in estate farebbe certamente le valigie. Come riporta Tuttosport, in edicola stamani, più che Barcellona e Real Madrid, a monitorare la situazione legata all’argentino è il Manchester United. I Red Devils ci avevano provato due estati fa, ricevendo il no dell’ex Palermo. Fra qualche mese le cose potrebbero cambiare: sul piatto non ci sarebbe più Lukaku bensì Pogba, pedina di scambio ovviamente gradita alla Juve.