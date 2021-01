Da Inzaghi a Pirlo passando per Conte e Fonseca. Le panchine delle big di Serie A infiammano il prossimo calciomercato

Un anno fa il suo addio sembrava certo, con Rangnick pronto a prendere il suo posto al Milan. Ad oggi, invece, la panchina di Stefano Pioli è la più salda tra quelle delle sette sorelle della Serie A. Può dormire sonni tranquilli anche Gian Piero Gasperini: come dimostra il caso Gomez, infatti, l’Atalanta ha deciso di schierarsi con il tecnico a discapito del capitano. Sebbene non sia ancora arrivata la fumata bianca, pare molto vicina anche la firma sul rinnovo del contratto di Gennaro Gattuso, pronto a legarsi al Napoli fino al 2023. Discorso diverso per gli altri quattro big.

Calciomercato Serie A, Inzaghi dà il via al valzer degli allenatori

L’arrivo del connazionale Tiago Pinto dovrebbe rinsaldare la posizione di Fonseca alla Roma, ma anche l’allenatore portoghese è legato ai risultati, con i giallorossi che puntano a tornare in Champions. Il rapporto spesso conflittuale potrebbe portare all’addio con un anno di anticipo tra Conte e l’Inter. Chi è sotto esame più di tutti, è sempre Pirlo, sul quale la Juventus ha scommesso a sorpreso a inizio stagione. Infine c’è Simone Inzaghi, sul quale si registrano rivelazione clamorose del giornalista Sandro Sabatini a ‘Radio Radio’: “La Lazio e Inzaghi si separeranno al termine di questa stagione, questo è poco ma sicuro. Il rapporto è sfilacciato: al 5 gennaio, se volevi rinnovare lo avevi fatto con un bonus in più o in meno. Ma sotto sotto non lo vogliono né Lotito né Inzaghi. La Lazio è arrivata ad un punto in cui per forza deve esserci una rivoluzione nello staff”. Per lui si parla sempre di Juve.