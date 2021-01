L’Inter deve fare i conti con il futuro di Christian Eriksen. Ad oggi non si registrano offerte concrete per il danese. I possibili scenari

Il calciomercato di gennaio dell‘Inter ruota attorno a Christian Eriksen. Il centrocampista danese è fuori dal progetto nerazzurro di Antonio Conte e il suo nome è stato inserito ufficialmente sulla lista dei partenti. Il calciatore dovrebbe fare le valigie a gennaio ma il condizionale resta d’obbligo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’Inter, infatti, vorrebbe monetizzare con la cessione dell’ex Tottenham ma al momento non c’è alcuna trattativa avviata. Si è parlato soprattutto di Psg, con un possibile scambio con Paredes, ma ad oggi nulla di concreto. La speranza è che l’arrivo di Pochettino sotto la Torre Eiffel possa far decollare questo affare.

Calciomercato Inter, Eriksen può restare

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Biasin: “Vidal da 4,5. Per Eriksen serve la contropartita giusta”

L’Inter, come riporta il ‘Corriere della Sera’, in edicola stamani, starebbe iniziando a pensare di darlo in prestito. Ipotesi, questa, non proprio molto gradita in società ma è possibile anche un’altra strada, quella della permanenza a Milano, con Conte chiamato a gestirlo nel miglior modo possibile per non fargli perdere ulteriore valore.