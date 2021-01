Tiene banco in casa Inter la cessione di Eriksen: il calciomercato invernale riserva sorprese per un triangolo che passa da Parigi

Pochettino vuole portare Dele Alli al Paris Saint-Germain: dopo l’ottimo periodo del giocatore inglese con gli Spurs sotto la guida proprio dell’argentino, il tecnico vorrebbe provare a replicare l’ottimo connubio avvenuto a Londra anche a Parigi. Per questo il futuro di Alli si potrebbe vestire di francese, nonostante il Tottenham non sia del tutto convinto della possibile partenza del suo talento a gennaio.

Nel caso in cui, però, il trasferimento dovesse concretizzarsi, per coprire il buco lasciato da Dele Alli José Mourinho vorrebbe andare forte sul ritorno di Christian Eriksen. In uscita dall'Inter dopo un anno fallimentare in Serie A, il trequartista danese potrebbe così tornare nella squadra che lo ha lanciato nel calcio internazionale e che aveva deciso di lasciare appena dodici mesi fa, per tentare l'avventura in Italia.

Calciomercato Inter, clamoroso ritorno per Eriksen

Stando a quanto riportato da ‘Fichajes’, però, la trattativa è strettamente legata al futuro di Dele Alli: senza la sua cessione, infatti, non si aprirebbero gli spazi per il ritorno del figliol prodigo, venduto per 27 milioni di euro e adesso acquistabile a cifre sicuramente più contenute. A convincere Mourinho, che aveva avallato la sua partenza il 28 gennaio 2020, sarebbero state le prestazioni poco soddisfacenti dell’attuale numero 20 degli Spurs, protagonista di un declino inatteso e causato soprattutto da un rapporto molto burrascoso proprio con il tecnico.

A White Hart Lane lo spazio per Eriksen sembra essere improvvisamente tornato, per concludere un’operazione dalla quale il Tottenham avrebbe solo da guadagnare, vista la svalutazione attuale del trequartista danese e il suo essere al di fuori del progetto tecnico di Antonio Conte all’Inter.