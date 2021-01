Calciomercato Inter, altri sondaggi per Eriksen

Calciomercato Inter, i nerazzurri aspettano offerte per Eriksen: al momento solo sondaggi per il danese, si fanno avanti altre due squadre

L‘Inter monitora la situazione sul mercato con grande attenzione. Rinforzi per i nerazzurri saranno possibili soltanto in caso di addii. Si guarda in particolare a quello di Eriksen, corpo estraneo alla compagine nerazzurra. Risparmiare sull’ingaggio del danese (circa 7,5 milioni di euro) sarebbe fondamentale.

Non è facile però trovare chi voglia sobbarcarsi una cifra simile. Le pretendenti non mancano, ma al momento non arrivano offerte reali. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce di altri sondaggi effettuati da Ajax e Wolverhampton, che però non sono andate per adesso oltre.