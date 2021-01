Calciomercato Fiorentina, un esterno in uscita: c’è l’Olympique Marsiglia

L’Olympique Marsiglia mette nel mirino Lirola della Fiorentina: ci sarebbero già stati i primi contatti

Oltre ad Arek Milik, l’Olympique Marsiglia guarda in Serie A. Il club transalpino ha messo nel mirino l’attaccante polacco, ma Milik non è l’unico giocatore del campionato italiano che piace alla dirigenza della società francese. Si tratta di Pol Lirola, che alla Fiorentina non sta trovando molto spazio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Lirola sarebbe finito nel mirino del club marsigliese. Sarebbero stati avviati anche i primi contatti con la Fiorentina per capire la fattibilità dell’operazione. Il catalano non è certamente un elemento chiave nella rosa di Prandelli e potrebbe salutare di fronte ad un’offerta congrua.